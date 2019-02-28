РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Сотрудники полиции подмосковного Подольска сдали более 13 литров крови в ходе акции «Стань донором крови!», в которой приняли участие 30 человек, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским провели акцию «Стань донором крови!», основной целью которой было оказание помощи нуждающимся в донорской крови. Всего в ней приняло участие 30 человек, которые сдали более 13 литров крови», – говорится в сообщении.

Мероприятие поддержало большинство подразделений УМВД. Участники акции были приглашены в Подольскую станцию переливания крови. Среди полицейских многие являются почетными донорами, сдающими кровь на постоянной основе.