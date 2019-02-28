РИАМО - 28 фев. В 2019 году на развитие школьных лесничеств Подмосковья направили порядка 5,5 миллионов рублей, школьники вместе со специалистами проводят субботники по уборке мусора в лесу, занимаются лесовосстановлением, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В рамках выполнения государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» для создания и укрепления материально-технической базы школьных лесничеств ежегодно проводится закупка оргтехники, лесотаксационных приборов и инструментов, комплектов форменной одежды и канцтоваров. Финансирование в рамках государственной программы на этот год - порядка 5,5 миллионов рублей», - сказал представитель пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Специалисты лесной охраны проводят со школьными лесничествами воспитательную и профориентационную работу. Школьники вместе со специалистами лесного хозяйства проводят субботники по уборке мусора в лесу, занимаются лесовосстановлением и активно участвуют в акциях, создают питомники и выращивают на них лесные культуры, обследуют деревья, ухаживают за ними, а также проводят информационно-агитационную работу по бережному отношению к лесу.

Собеседник портала добавил, что сейчас в школах действуют 117 школьных лесничеств с охватом 2040 человек. В ходе образовательной деятельности за пять лет с учащимися школьных лесничеств были проведены 6382 занятия и урока.