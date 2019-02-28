РИАМО - 28 фев. Валежник можно собирать бесплатно и беспрепятственно в любое время года без ограничения по объему, но категорически нельзя спиливать, срубать и срезать стоячие, в том числе сухостойные деревья, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в статью 32 Лесного кодекса РФ, согласно которым теперь валежник отнесен к недревесным ресурсам.

«В Московской области собирать валежник (отпавшие в результате естественных процессов ветви, части стволов деревьев и кустарников) можно бесплатно и беспрепятственно в любое время года без ограничения по объему с использованием любых видов пил и топоров», - сказал представитель пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Он добавил, что категорически запрещается спиливание, срубание и срезание стоячих, в том числе сухостойных деревьев. По закону, сухостой на корню к валежнику не относится, валежник - это отпавшие в результате естественных процессов ветви, части стволов деревьев и кустарников.

«Также запрещается сбор валежника на лесосеках, в местах проведения лесосечных работ, местах складирования ранее заготовленной древесины, на особо охраняемых природных территориях (местах, где установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека)», - отметил собеседник портала.

В лесах Московской области в 2019 году планируют убрать древесные остатки на территории около 3 тысяч гектаров, также будут убраны завядшие деревья.