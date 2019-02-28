РИАМО – 28 фев. По итогам минувшего года план проведения противоаварийных тренировок на объектах энергетической инфраструктуры Подмосковья выполнен на 100%, в учениях задействованы персонал энергокомпаний и смежные службы жизнеобеспечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Основная цель учений – проверить комплексную готовность к ликвидации возможных технологических нарушений в электросетевом комплексе Подмосковья. Большая часть учений прошла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Учения проходят под руководством министерства энергетики Московской области, в них принимают участие представители муниципальных органов власти, персонал энергокомпаний и смежных служб жизнеобеспечения – предприятий ЖКХ, пожарные и спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.

«Проведение противоаварийных тренировок – важная составляющая подготовки электросетевого комплекса к работе в условиях пиковых нагрузок. Благодаря масштабной профилактической работе, удается сокращать время ликвидации реальных аварий в энергосистеме», – резюмировал министр энергетики Московской области.