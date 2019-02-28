РИАМО - 28 фев. В школьных лесничествах Подмосковья за пять лет для учащихся провели более 6 тысяч уроков, подопечные показали достойные результаты на Всероссийском конкурсе лесничеств, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В ходе образовательной и просветительской деятельностей в период с 2013-го по 2018-й год включительно с учащимися школьных лесничеств было проведено: 6382 занятия и урока, 3479 тематических лекций, 1644 конкурса и викторины, 1930 природоохранных акций и 3618 иных мероприятий, таких как: выставки, оформление стенгазет, экскурсии в лес, подкормка птиц», - сказал представитель пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Он отметил, что учащиеся школьных лесничеств показали достойные результаты на Всероссийском конкурсе лесничеств.

«Пятый раз подряд учащиеся школьных лесничеств Московской области заняли призовые места во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» и второй - во Всероссийском заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество», - добавил собеседник портала.

По словам представителя пресс-службы, третий год подряд для лучших учащихся школьных лесничеств Московской области в качестве поощрения организовываются поездки и участие в профильной тематической смене для членов школьных лесничеств «Лесной Подрост» в Краснодарском крае на базе всероссийского детского центра «Орленок».