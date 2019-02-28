РИАМО – 28 фев. Издание Life опубликовало фотографии и видео с места крушения легкомоторного самолета в Коломенском городском округе.

На опубликованных фото видно, что самолет упал на частное домовладение, повредив жилую постройку и забор. На видео запечатлена работа спасателей на месте происшествия, также в кадр попали местные жители, которые наблюдают за сотрудниками МЧС по другую сторону забора.

По информации Главного управления МЧС России по Московской области, самолет упал в СНТ «Отдых». Погибли два человека: пилот и пассажир. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>