РИАМО - 28 фев. Московский городской суд признал законным арест основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Калви до 13 апреля. Защита Калви обжаловала арест.

«Постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви оставлено без изменения», – сказал собеседник агентства.

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержан сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом. Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их лживыми. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР.

Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.

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