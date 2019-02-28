РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В микрорайоне Климовск Подольска коммунальщики продолжают очищать дворовые территории многоквартирных домов от снега и наледи, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается работа по очистке дворовых территорий многоквартирных домов микрорайона Климовск от снега и наледи, которыми управляет МУП «Служба единого заказчика». Снег и куски льда сгребаются с дорог и тротуаров, затем грузятся в машину и вывозятся в специально отведенное для сбора снега место. Те места на дорогах и дорожках, которые еще не очищены от снега и наледи, посыпаются песком, чтобы не было скользко», – говорится в сообщении.

Также работники подрядной организации МУП «СЕЗ» выполняют уборку мест общего пользования многоквартирных домов в соответствии с графиком. График уборки размещен на доске объявлений в подъездах многоквартирных домов.