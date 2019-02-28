РИАМО - 28 фев. На территории особой экономической зоны «Дубна» возводится офисно-производственный комплекс по разработке газоразделительной продукции, а также технических решений по подготовке природного и попутного нефтяного газа, строительство объекта планируют завершить в третьем квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Специалисты надзорного ведомства приступили к проверке хода строительства объекта, которая завершится 26 марта.

«В настоящее время ведется монтаж витражей административно-бытового корпуса и монтаж внутренних инженерных сетей всего комплекса», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Плановое завершение работ – третий квартал 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 115 новых рабочих мест.

Комплекс предназначен для разработки, производства и сопровождения газоразделительной продукции на основе половолоконных мембранных элементов, мембранных картриджей и их аналогов, а также разработки технических решений по подготовке природного и попутного нефтяного газа. Площадь объекта – 6,3 тысячи квадратных метров, в его состав входят административно-бытовой корпус, производственное здание, здание КПП.

Заказчиком выступает ООО «Грасис-Тех».