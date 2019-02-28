РИАМО – 28 фев. Управляющая организация ООО «УК-Стройпромавтоматика» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья устранила подтопление подвала жилого многоквартирного дома №6 в микрорайоне Пронина в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки жилищные инспекторы зафиксировали протечки системы отопления, подтопление подвального помещения и следы загрязнения.

«Такое состояние подвального помещения пагубно сказывается на состоянии всего строения в целом. Ведь отсутствие своевременно принятых мер может повлечь за собой негативные последствия, начиная с неприятного запаха и появления плесени, грызунов и насекомых, заканчивая постепенным разрушением фундамента и конструкции всего здания», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, в соответствии со статьей №36 ЖК РФ, подвал, расположенный в многоэтажном доме, выступает в качестве общей долевой собственности жителей, поэтому ответственность за его состояние несет управляющая компания.

«ООО «УК-Стройпромавтоматика» не исполнила свои обязательства, организация получила от государственных жилищных инспекторов предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений», – отметил Соков.

В отношении гендиректора УК возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Его оштрафовали на сумму 25 тысяч рублей.

По итогам контрольной проверки исполнения предписания жилищные инспекторы зафиксировали факт проведения УК работ по осушению подвального помещения и устранению причин его подтопления в полном объеме и в установленные предписанием сроки, заключается в материале.