РИАМО - 28 фев. Столичное управление ФАС оштрафовало Московский центр качества образования (МЦКО) на 300 тысяч рублей за неисполнение в срок предписания ведомства, ранее МЦКО нарушил закон о закупках, выбирая при оценке заявок только компании, работавшие в столице, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

МЦКО провел конкурс на право заключения договора на оказание услуг по тиражированию диагностических материалов для диагностики по заявкам образовательных организаций в Москве в ноябре и декабре 2018 года. При оценке заявок комиссия центра учитывала только опыт участников, работавших в столице. Компании, имеющие опыт поставки требуемой продукции в регионах, не получали от комиссии никаких баллов.

«Московское УФАС России предписало МЦКО внести изменения в закупочную документацию. Центр добавил в оценку возможность учета опыта уже не только Москвы, но и Московской области. Ведомство отмечает, что заказчик лишь создал видимость исполнения предписания. Фактически причины и последствия нарушения закона о закупках устранены не были», – говорится в сообщении.

Теперь МЦКО обязан выплатить штраф в течение шести дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Если центр не исполнит постановление ведомства, ему грозит штраф в двукратном размере.

«Центр занимается мониторингом качества образования, проводит аттестацию и подготовку к ней среди школьников и учителей. Затягивание проведения закупки из-за сугубо субъективных и беспричинных оценок заказчика может негативно сказаться на своевременности контроля образования и мониторинга уровня знаний школьников и качества преподавательской деятельности перед летними вступительными экзаменами в вузы», – прокомментировал руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Он также считает, работа в регионе или городе федерального назначения не является показателем наибольшей квалификации и надежности игрока рынка.

«Такие требования к участникам со стороны заказчика лишь ограничивают конкуренцию и могут вызвать подозрения в наличии заинтересованности в конкретном победителе», – уточнил Ханян.