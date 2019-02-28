РИАМО - 28 фев. В клинической больнице №1 имени Пирогова в столице впервые провели трансплантацию собственной костной ткани пациента для лечения дефектов хрящей и кости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Травматологи городской клинической больницы №1 имени Пирогова департамента здравоохранения Москвы впервые внедрили в клиническую практику гибридно-костно-хрящевую трансплантацию. Это операция по пересадке собственной костной ткани пациента для лечения дефектов хрящей и кости», – написал Собянин на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Он уточнил, что, по мнению специалистов, в ближайшем будущем методика будет внедряться также в регулярную клиническую практику других столичных больниц.

«Как показывает клиническая практика, собственная здоровая кость приживается гораздо лучше донорской, которую в таких случаях использовали раньше», – пояснил мэр.