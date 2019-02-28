РИАМО - 28 фев. В подмосковном Коломенском городском округе произошло падение легкомоторного самолета, два человека погибли, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Городской округ Коломенский, СНТ «Отдых», произошло падение легкомоторного самолета. Два человека погибли: пилот и пассажир», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.

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