РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. В честь Дня гражданской обороны пожарно-спасательная часть №4 подмосковного Красногорска проведет День открытых дверей 1 марта, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с празднованием 1 марта 2019 года Дня гражданской обороны в 4-й пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «15 ОФПС по Московской области» 1 марта будет проводиться День открытых дверей», – говорится в сообщении.

Жители смогут посетить часть с 14:00 до 16:00. Адрес ПСЧ-4: городской округ Красногорск, улица Райцентр, №14А.