РИАМО – 28 фев. Почти 30 новых маршрутов наземного городского транспорта запустили в прошлом году в Москве, в том числе на присоединенных территориях, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«На первую половину 2019 года у нас запланированы конкурсы на обслуживание еще девяти маршрутов в ТиНАО. В 2018 году мы запустили 29 новых маршрутов: 16 – на территории старой Москвы и 13 – в ТиНАО. В ТиНАО мы запустили восемь уникальных маршрутов и еще пять, которые дублируют маршруты частных перевозчиков с нерегулируемыми тарифами», – сказал Павлов в интервью m24.ru, опубликованном в четверг.

Павлов пояснил, что все маршруты адаптировали под пожелания граждан и изменили расписание.

«По нашим подсчетам, ежедневно возможность пользоваться новыми маршрутами получили более 70 тысяч жителей округа. В первый месяц работы 69 новых автобусов в ТиНАО перевезли более 200 тысяч пассажиров. На территории округа сейчас очень стремительно развивается инфраструктура, поэтому по мере того, как будут застраиваться новые территории, естественно, будут формироваться новые маршруты», – подчеркнул Павлов.

Ранее Павлов сообщил, что маршруты коммерческих перевозчиков с каждым годом набирают все большую популярность. Тремя самыми популярными маршрутами №№ 617, 815 и 112 в прошлом году воспользовались свыше 11 миллионов пассажиров.