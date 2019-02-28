РИАМО – 28 фев. На этой неделе фирменная социальная ярмарка Подмосковья «Ценопад» проходит в Дмитрове, здесь организовано порядка 40 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Это первый весенний «Ценопад», который проходит на территории региона. Весной в Московской области мы планируем провести 13 социальных ярмарок», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На ярмарке, участниками которой стали производители и фермеры Московской области и соседних регионов, представлен большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%.

«Помимо привычных товаров, таких как мясо, рыба, молочная продукция, полуфабрикаты, заморозка, рыба, консервы, орехи, сыры, овощи и фрукты, покупатели смогут приобрести башкирский мед, икру и кондитерские изделия ручной работы», – уточняется в материале.

В преддверии Международного женского дня будет представлен широкий ассортимент цветочной продукции.

Ассортимент продукции ярмарок «Ценопада» постоянно расширяется.

«Он формируется таким образом, чтобы помимо обязательного продуктового набора, на «Ценопаде» была представлена эксклюзивная продукция», – заключается в пресс-релизе.