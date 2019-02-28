РИАМО - 28 фев. Мемориальную доску министру оборонной промышленности СССР Павлу Финогенову установили на здании «Роскосмоса» по улице Щепкина в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Мемориальную доску из бронзы с портретным барельефом Финогенова создали известные московские авторы – скульптор Ломакина и архитектор Солдатов. Она размещена по адресу: улица Щепкина, дом 42.

«Сегодня мы открыли мемориальную доску одному из выдающихся деятелей оборонного комплекса нашей страны Павлу Финогенову. Он посвятил свою жизнь развитию военной техники и вооружения. Например, в период его работы были созданы мобильные комплексы стратегического назначения, которые по сей день играют важную роль для российской армии. Установить мемориальную доску решили на здании, где работал Павел Васильевич», – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родственники Павла Финогенова, представители федеральных органов власти, департамента культурного наследия Москвы, ветеранских организаций.

Инициаторами установки выступила Региональная общественная организация ветеранов Оборонпрома и отрасли обычных вооружений. Госкорпорация «Роскосмос» поддержала инициативу ветеранов установить доску на своем здании.