РИАМО – 28 фев. В подмосковных Котельниках 2 марта в акции «День открытых дверей» примут участие шесть управляющих компаний, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«День открытых дверей пройдет 2 марта в управляющих компаниях Котельников, в рамках которого каждый житель сможет получить консультацию и задать интересующие вопросы. В данный момент о своём участии в региональном дне открытых дверей заявили следующие организации: «Котельники», «Альянс», «Универсальные решения», «Успех», «Солид», «Акварель», – говорится в сообщении.

Главной темой предстоящей акции станет обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования. Сотрудники Госжилинспекции, которые примут участие в акции в полном составе, вместе с представителями УК расскажут о том, как правильно пользоваться газом в быту, зачем заключать договор на техническое обслуживание ВКГО, и где можно получить информацию о специализированных организациях, которые это обслуживание осуществляют.

С перечнем УК и адресами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «Деятельность/День открытых дверей в управляющих компаниях».

Управляющие организации могут отправить заявку на участие по 28 февраля включительно на электронную почту: www.dod@mosreg.ru.