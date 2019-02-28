РИАМО - 28 фев. Арендатора земельного участка на улице Привольная на юго-востоке столицы привлекли к административной ответственности за нарушение использования территории, на участке, предназначенном для парковки, работали продуктовый магазин, медцентр, аптека, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Участок расположен по адресу: улица Привольная, владение 70, корпус 1.

«Госинспекцией по недвижимости было установлено, что на территории, предоставленной для эксплуатации комплекса многоэтажных гаражей на 2 тысячи машино-мест с сервисным обслуживанием функционирует продуктовый магазин, медицинский центр, аптека и салон по продаже автомобилей, что противоречит целям и условиям предоставления земельного участка», – сообщил начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский.

Он уточнил, что арендатора оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Для каждой территории устанавливается определенное функциональное назначение – использование земли должно строго соответствовать целевому назначению, установленным требованиям и ограничениям. При правонарушениях к арендатору применяются меры административного воздействия и выдается уведомление на устранение нарушений.

«Контрольные мероприятия запланированы Госинспекцией по недвижимости на конец марта. Арендатор обязан привести функциональное назначение земельного участка в соответствие с целями предоставления по договору аренды», – уточнил Овчинский.