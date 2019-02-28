РИАМО – 28 фев. Полицейские в Химках задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный в подъезде одного из домов на улице 9 Мая нанес ей телесные повреждения и отобрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции 18-летний житель Челябинска. Молодой человек дал признательные показания», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 статьей 161 УК РФ «Покушение на грабеж».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в сообщении.