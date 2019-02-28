РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. Строительство Салтыковского путепровода в подмосковной Балашихе завершено на 80 %, работы планируют завершить в августе текущего года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время выездного совещания на объекте.

Брынцалов вместе с главой муниципалитета Сергеем Юровым и профильными заместителями администрации Балашихи ознакомился с ходом работ по строительству Салтыковского путепровода, а также пообщался с подрядчиками.

«Это один из наиболее актуальных объектов для Балашихи и Подмосковья. На его строительство средства выделяются как из регионального, так и из федерального бюджета. В общей сложности, это около 2,5 миллиарда рублей. Эстакада должна избавить город от многокилометровых пробок, которые сейчас образуются на этом направлении. Дорога выполняет функцию основной поперечной связи Балашихи и объединяет не только две его части, но и Реутов с Балашихой», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что готовность путепровода на текущий момент составляет 80 %, работы планируется завершить уже в августе. Здесь будет обустроено четыре полосы – по две в каждую сторону движения.В перспективе его интенсивность составит более 3 тысяч машин в час. Нагрузка на путепровод предполагается большая, поэтому на этапе проектирования были заложены высокие стандарты.

По словам Юрова, проектом предусмотрено строительство путепровода длиной 894 метра, а общая протяженность сооружения – 1,1 километра.

«Эстакада соединит Разинское шоссе и шоссе Ильича. По сути свяжет две части города через железнодорожные пути. Сегодня (28 февраля – ред.) мы видим, что эстакада находится в высокой степени готовности. Открытие Салтыковского путепровода позволит разгрузить движение транспорта по Разинскому шоссе и шоссе Ильича», – сказал Юров.

По словам представителя компании-подрядчика Алексея Чукина, на текущий момент завершены работы по устройству железобетонных опор, а также полностью смонтировано пролетное строение путепровода, организовано выполнение работ по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону реконструкции автодорожных подходов, ведущих к путепроводу.

«Съезды со стороны Разинского шоссе и шоссе Ильича осыпаны щебнем. Гидроизоляция полностью выполнена на левой стороне путепровода, с наступлением теплой погоды ее нанесут на правой стороне. В июне планируется укладка асфальта. Запуск эстакады планируем к сентябрю (2019 года – ред.)», – отметил Чукин.