РИАМО - 28 фев. Два крупных горнолыжных склона могут появиться в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территория Москвы.

«На их создание пойдет земля, которая останется от строительства линии метро от Большой кольцевой линии до Троицка. Там будет большой объем выемки, хотя половина трассы пойдет по земле. Чтобы ее никуда не вывозить, не искать место, сделаем горнолыжный холм», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, департамент работает над двумя крупными горнолыжными спусками. Еще один построит инвестор, там будет зона для занятий экстремальными видами спорта.

«С приходом метро интерес инвесторов, девелоперов к строительству таких объектов будет расти. Тем более, уже практически начали строить ветку метро до Троицка. На отдельных станциях отгораживают площадки, переносят инженерные сети», – добавил глава департамента.

Линия метро до Троицка будет готова в конце 2022 – начале 2023 года. Новый радиус свяжет станцию Московского центрального кольца «Крымская», дойдет до станции «Улица Новаторов» на Большой кольцевой линии метро, протянется до территории административно-делового центра в Коммунарке и далее до Троицка.

Это будет самая длинная из новых строящихся радиальных линий метро в Москве. Ее протяженность составит около 30 километров.