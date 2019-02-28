РИАМО - 28 фев. План проведения противоаварийных и противопожарных тренировок в АО «Мособлэнерго» по итогам 2018 года выполнен на 100%, говорится в сообщении пресс-службы
Ежегодно тренировки проводятся в рамках подготовительной кампании к предстоящему отопительному сезону и охватывают большую часть работников компании, с привлечением коммунальных служб муниципальных образований, пожарных и спасателей МЧС.
«Проведение противоаварийных тренировок позволяет нашим сотрудникам отработать слаженность действий и систему взаимодействия как внутри компании, так и со смежными структурами по оперативному устранению той или иной аварийной ситуации», – сказал главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков.
В планах компании в 2019 году продолжить работу по организации и проведению регулярных учебных и контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок.
Запланировано проведение 1080 тренировок, из которых 720 учебных тренировок будет посвящено отработке действий по восстановлению электроснабжения при аварийных отключениях, 240 контрольных противоаварийных тренировок, направленных на проверку готовности персонала к ликвидации технологических нарушений, а также 120 контрольных тренировок пройдут в рамках противопожарных мероприятий.
В тренировках примут участие 1560 работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала компании.
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