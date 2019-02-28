РИАМО - 28 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Медикал Сервис» на действия сельского поселения Горское администрации сельского поселения Ганусовское и МКУ «Центр закупок» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и МКУ «Центр закупок» и признало жалобу ООО «Медикал Сервис» обоснованной», - поясняется в материале.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации и МКУ «Центр закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.