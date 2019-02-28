РИАМО – 28 фев. Арбитражный суд признал законным решение Госжилинспекции Подмосковья о внесении изменений в региональный реестр лицензий, ООО «Вектор Сервис» оспаривало сведения о смене УК на основании решения собственников многоквартирного дома в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

ООО УК «Городок» обратилось в Госжилинспекцию с просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта РФ в связи с выбором общим собранием собственников дома №8 по Парковой улице в деревне Сабурово. Инспекция пришла к выводу, что заявления и приложенные документы соответствуют форме, установленной порядком внесения изменений в реестр лицензий, после чего предприняла соответствующие действия.

«Вектор Сервис» счел, что данное внесение в реестр является незаконным. Было подано заявление в областной Арбитраж. Заслушав участников дела и оценив представленные доказательства, суд решил, что заявленные требования не подлежат удовлетворению», – говорится в сообщении.

Кроме того, ООО «Вектор Сервис» пропустило установленный законом процессуальный срок для подачи заявления. Доказательств наличия уважительной причины для этого представлено не было. Поэтому заявленные управляющей компанией требования были оставлены без удовлетворения.

«Наши действия были признаны обоснованными и находящимися в рамках предусмотренных жилищным законодательством процедур. Был отклонен и довод о том, что другое общее собрание собственников признало недействительным выбор УК «Городок». Арбитраж отметил, что такие решения не относятся к компетенции ОСС, а являются прерогативой суда», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.