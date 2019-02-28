РИАМО - 28 фев. Хозяйственная организация «АК Горки-2» в Одинцовском городском округе по результатам проверки оштрафована управлением Россельхознадзора за нарушения фитосанитарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В процессе проведения проверки управление установило факт нарушения обществом требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

«На комбикормовом складе для хранения зерна выявлено захламление остатками производства комбикорма, картоном, полиэтиленом и старой мешковиной. Планы и графики проведения работ по уборке помещений и чистки оборудования не представлены, журналы учета измерений температуры и влажности в кормоцехе и комбикормовом складе не ведутся», – отмечается в материале.

Кроме того, не был обеспечен производственный контроль, что дает возможность птицам проникать внутрь помещения. Сами птицы являются источником загрязнения зерна и комбикорма пометом, а также являются переносчиками и распространителями инфекционных заболеваний, опасных для человека и домашних животных.

В феврале 2019 года за нарушение требований техрегламента АО «АК Горки-2» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей. Предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений.