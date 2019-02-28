РИАМО - 28 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Валберт» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение о внесении сведений в отношении ООО «Валберт» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Валберт» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», - отмечается в материале.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.