РИАМО – 28 фев. Пассажирами, которые пользуются московским транспортом без билета, в основном является молодежь, имеющая средства на оплату проезда, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«Как правило, и это удивительно звучит, безбилетные пассажиры – это молодые люди 30-летнего возраста, вполне платежеспособные, которые почему-то не считают нужным платить за проезд», – сказал Павлов в интервью m24.ru, опубликованном в четверг.

Павлов добавил, что для борьбы с безбилетным проездом «Организатор перевозок» увеличил количество мобильных групп контролеров.

«Теперь контролеры выходят на маршруты в течение всего дня: на самые ранние и самые поздние маршруты, и даже ночные, то есть контроль осуществляется 24 часа семь дней в неделю», – отметил Павлов.

По его словам, контролеры в первую очередь идут на те маршруты, где фиксируется самое низкое количество валидаций. На таких маршрутах с недавнего времени проверяющих сопровождают сотрудники полиции.

Кроме того, глава ГКУ «Организатор перевозок» сообщил, что сейчас в Москве изучают зарубежный опыт по борьбе с зайцами.

«Так, в Германии очень большие штрафы за безбилетный проезд. А в Праге, например, если пассажира ловят, то предлагают ему скидку 50% на штраф при условии, что он купит на месте годовой проездной. В Швейцарии же планируют внедрить единый реестр зайцев, базу, куда будут вносить данные безбилетников, чтобы создать прогрессивную систему штрафов – чем чаще безбилетник попадается, тем тяжелее будет наказание», – пояснил Павлов.