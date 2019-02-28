РИАМО - 28 фев. Следователи проверяют информацию СМИ о незаконном осуществлении частным врачом медицинской деятельности на территории столицы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сообщения средств массовой информации следует, что частный врач-педиатр, не имеющий лицензии, продолжительное время незаконно оказывает медицинскую помощь жителям столицы», – заявила Иванова.

Следственными органами организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.

По данным СМИ, речь идет о московском педиатре Евгении Ликунове, который якобы подделывал результаты анализов детей и делал им фальшивые прививки.