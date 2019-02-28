РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. В Подольске разыскивают очевидцев ДТП на улице Рощинская в микрорайоне Климовск, виновник аварии задел припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец пострадавшей машины.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня (28 февраля – ред.) в микрорайоне Климовск на улице Рощинская между 08:30 и 09:30 утра. Мой автомобиль был припаркован у дома №23А. Неизвестный задел его и скрылся с места аварии», – сказал владелец.

Он отметил, что разыскивает очевидцев данного ДТП и просит всех, кто владеет какой-либо информацией, связаться с ним по телефону: 8(977)963-72-12.