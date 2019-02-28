РИАМО - 28 фев. Жильцы еще одной пятиэтажки в столичном районе Северное Измайлово заключили первые договоры на новые квартиры по программе реновации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Первые семьи, переселяющиеся из пятиэтажного дома по адресу: Щелковское шоссе, дом 92, корпус 3, в новостройку, расположенную на Щелковском шоссе, дом 90, корпус 1, заключили договоры на новые квартиры», – говорится в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в течение двух недель планируется подписание еще 20 договоров с теми семьями, кто уже предоставил полный комплект документов в Центр информирования.

«Всего за месяц работы Центра информирования 79 семей, то есть порядка 80% жильцов переселяемой пятиэтажки, согласились на переезд. С остальными семьями ведется обсуждение вариантов переселения», – подчеркнул Гаман.

Переселение жителей домов района Северное Измайлово по программе реновации началось в феврале 2018 года. На сегодняшний день 160 семей двух пятиэтажных домов уже переселились в квартиры в новостройках.

«С первого дня было видно, что все систематизировано и налажено. Сотрудники департамента городского имущества и их коллеги, которые находятся в инфоцентре, консультировали нас на каждом этапе оформления документов. В результате сегодня мы подписали договор и получили ключи от новой квартиры», – отметила жительница переселяемого дома Марина Ануфриева.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 жилых дома.