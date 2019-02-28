РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 фев. В подмосковном Королеве по предписанию Госжилинспекции Подмосковья управляющая компания устранила девять нарушений в содержании внутридомового газового оборудования в доме №25 по улице Героев Курсантов в микрорайоне Юбилейный, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы ведомства выявили наличие следов разрушения окрасочного слоя, а именно, ржавчины, шелушения, деструктивной коррозии на наружном металлическом газопроводе многоквартирного дома.

«Организации, под управлением которой находится вышеуказанный дом, было предписано устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки. В отношении ответственного должностного лица МУП «ЖКО» возбуждено административное производство по части 1 статьи 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ», – отмечается в сообщении.

Мерой административного наказания за нарушение правил обеспечения безопасной эксплуатации и содержания внутридомового газового оборудования стал персональный штраф на сумму 5 тысяч рублей управляющей компании.

По мнению руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, все организации обязаны проводить регулярный мониторинг состояния внутридомового газового оборудования, так как нарушения требований к техническому обслуживанию и ремонту домового газового оборудования могут повлечь возникновение аварийных ситуаций.

«Так, с начала 2019 года Госжилинспекцией было проведено порядка 3 тысяч проверок состояния ВДГО и ВКГО. Заведено почти 2,5 тысячи административных производств. Наибольшее число нарушений допущено должностными лицами, их количество составило 1 360 административных дел, в то время, как физическими и юридическими лицами допущено примерно одинаковое количество нарушений. На них с начала текущего года заведено 528 и 578 административных дел соответственно», – сообщил Соков.

Он добавил, что по поручению губернатора в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения ЧП, связанных с газом.