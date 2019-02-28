РИАМО - 28 фев. Согласована проектная документация на замену шести лифтов и ремонт машинного помещения в административном здании – «доме-книжке», расположенном на Новом Арбате, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Лифты поменяют в строении 1, дом 11, по Новому Арбату.

«В столице активно возводятся и модернизируются административно-деловые объекты для создания новых рабочих мест и более комфортных условий труда для москвичей. Так, в центре города на Новом Арбате отремонтируют 26-этажное здание, построенное в 1977 году. В ходе реконструкции в здании появится пристройка для размещения лифтового оборудования», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Так, будут демонтированы существующие, и установлены шесть новых электрических лифтов. Грузоподъемность четырех из них составит 1,6 тысячи килограммов, двух других – 1 тысячу килограммов. Также заменят лифтовое оборудование и двери лифтовых шахт, проведут восстановительный ремонт машинных помещений.

Внутренняя отделка машинных помещений будет выполнена в соответствии с заданием на проектирование и функциональным назначением помещений.