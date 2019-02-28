РИАМО - 28 фев. В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа мужчину подозревают в краже садового инвентаря на 19 тысяч рублей, за это ему может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В полицию с заявлением обратился 40-летний местный житель. Он сообщил о краже садовых инструментов из его хозяйственной постройки, расположенной на участке на улице Кутузова в городе Апрелевка. Общая сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в полицию ранее судимый 30-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.