РИАМО - 28 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Автологистика» в подмосковном Солнечногорске приостановили перемещение партии кормов для кошек и собак, весом 20,9 тонны, поступившей из Испании в Московский регион, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: молочная смесь для щенков и молочная смесь для котят, общим весом 130 килограммов, произведены на предприятии Франции, тогда как в ветеринарном сертификате Испании страной происхождения значится только Испания; в ветеринарном сертификате не указаны номера до экспортных сертификатов при перемещении продукции из Франции в Испанию», - поясняется в материале.

Груз, происхождением из Франции, задержан, остальная часть груза выпущена.