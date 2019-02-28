РИАМО - 28 фев. В Московском регионе энергетики ПАО «МОЭСК» начали подготовку к весеннему половодью, составлен график дежурств, сформированы схемы резервного электроснабжения потребителей, обеспечен аварийный запас необходимых материалов, сообщается на сайте компании.

Так, была создана Центральная паводковая комиссия под руководством первого заместителя генерального директора-главного инженера ПАО «МОЭСК» Дмитрия Гвоздева, утвержден план обязательных противопаводковых мероприятий. Комиссия следит за паводковой ситуацией в зонах возможного разлива рек, который может создать угрозу подтопления энергообъектов.

«В целях оперативного реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию и ее скорейшего устранения проводятся осмотры переходов воздушных линий электропередачи через реки, противооползневых, берегоукрепительных и противоселевых сооружений. Обеспечена постоянная готовность средств связи, исправное техническое состояние резервных источников питания, световых башен, плавсредств, стационарных и передвижных насосов и другой спецтехники», – говорится в сообщении.

Также обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, местными органами власти. Составлен график дежурств ответственных, сформированы схемы резервного электроснабжения потребителей, обеспечен аварийный запас необходимых материалов и оборудования для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций.

«Заблаговременная подготовка и своевременно организованный комплекс мероприятий, предпринятый энергетиками компании, позволит безаварийно пройти весенний паводковый период в Московском регионе», – прокомментировал Гвоздев.

В постоянной готовности находятся 443 мобильных бригады общим составом около 3 тысяч человек, а также свыше 2,7 тысячи единиц техники, в числе которой болотоходы, вездеходы и гусеничные тягачи, лодки, а также насосы и помпы.