РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. Первую официальную лицензию на частную дошкольную образовательную деятельность получила предприниматель Екатерина Кузнецова в подмосковном Красногорске, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В четверг она встретилась с представителями малого и среднего бизнеса городского округа. Хаймурзина рассказала об итогах работы администрации в 2018 году и планах на текущий и последующие годы. Предприниматели смогли задать вопросы Хаймурзиной и заместителю министра инвестиций и инноваций Московской области Надежде Карисаловой, которая присутствовала на встрече.

«Для меня стало приятным открытием, что в Красногорске получена первая официальная лицензия на частную дошкольную образовательную деятельность, на детский сад фактически. Это очень круто, потому что в условиях постоянно растущего населения Красногорска, у нас есть дефицит социальных объектов, спортивных, культурных, допобразования. Малый бизнес это чувствует, и эту нишу закрывает», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что ранее в Красногорске работали только коммерческие группы дневного пребывания. Теперь может появиться частный детский сад, который может предоставлять полный цикл услуг.

По словам главы муниципалитета, многие предприниматели начинают с личных историй. Мамы, у которых 2-3 детей, объединяются и организует группы дневного пребывания. Это выливается в бизнес.

«Я увидела, что подавляющее большинство людей, которые занимают проактивную позицию в малом бизнесе, в том числе в получении субсидий, это молодые девушки, которые не боятся менять свою жизнь и строить свое дело», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что по итогам встречи назначила личные встречи с рядом предпринимателей, чтобы обсудить их социально ориентированные проекты.