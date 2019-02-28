РИАМО - 28 фев. В подмосковном Наро-Фоминске завершили строительство ледовой арены с трибунами на 120 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Арена построена в рамках реализации государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Комплекс рассчитан на проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также массовое катание на коньках и проведение торжественно-развлекательных мероприятий.

«Новому спортивному объекту на улице Профсоюзная выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Общая площадь двухэтажного спортивного комплекса составляет свыше 6 тысяч квадратных метров. Под крышей спортивного центра разместились ледовая арена с трибунами на 120 мест, помещения для индивидуальной силовой подготовки, хореографический зал, массажный кабинет, комнаты для спортсменов и тренеров, судейская, гардеробная, камеры для хранения, кабинет врача, буфет, а также вспомогательные и технические помещения.

Кроме того, прилегающая территория благоустроена, для посетителей оборудованы наземные автостоянки. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы на входе, специальные места на трибуне.

Финансирование строительства осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.

«В рамках государственной программы Московской области министерство стройкомплекса в 2019 году планирует завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 17 новых спортивных сооружений, в том числе девять физкультурно-оздоровительных комплексов и восемь стадионов», – заключил Тагиев.