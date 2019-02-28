РИАМО - 28 фев. Специалисты Минэкологии подготовили проект нового положения о государственном природном заказнике «Озеро Заболотское и его окрестности», расположенного в Сергиево-Посадском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Как уточняется в материале, после тщательного обследования территории экологи пришли к выводу о том, что особо охраняемую природную территорию (ООПТ) необходимо увеличить, а режим особой охраны – ужесточить.

«Действующее положение о заказнике было утверждено в 2013 году. По мнению многих специалистов, перед этим территория проектируемой ООПТ не была обследована недостаточно детально. В состав заказника не включили ценные участки, обеспечивающие связь между черноольшаниками заказников «Журавлиная родина» и «Константиновские черноольшаники», – говорится в сообщении.

Кроме того, в список разрешенных видов деятельности были включены гидромелиоративные работы, которые способны разрушить экологический и гидрологический баланс уникальной заповедной территории.

Проект нового положения подразумевает увеличение площади заказника с 5826 до 5886 гектаров и ужесточение режима особой охраны. Предлагается запрет на любое строительство и любые виды работ, чреватые нарушением гидрологического режима.

Кроме того, специалисты предлагают запретить проезд по заказнику вне дорог общего пользования, стихийный туризм и разведение костров, весеннюю охоту и другие виды деятельности, которые могут повредить ценным экосистемам.

В ходе последнего обследования территории заказника выявлено местообитание 147 видов позвоночных животных, в том числе 14 видов рыб, три вида амфибий, 117 видов птиц и 13 видов млекопитающих. Озеро является одной из промежуточных стоянок серых журавлей во время их миграций.

В ближайшее время проект положения о заказнике «Озеро Заболотское и его окрестности» будет внесен на рассмотрение правительства Московской области.