РИАМО - 28 фев. На дорогах столицы в последний день зимы образовались серьезные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения наблюдаются на внешней стороне МКАД на северо-западе, северо-востоке, на внутренней стороне – на юге, юго-востоке и востоке кольцевой дороги.

Водители также потеряют время в пробках на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Стоят центральные улицы около Кремля, проспект Мира, Ленинградский проспект и 1-я Тверская-Ямская улица, Таганская и Нижегородская улицы.

Пробки также образовались на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ломоносовском проспекте, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, Дмитровском шоссе.

По прогнозу сервиса, в 16 часов ситуация немного улучшится, до шести баллов, в 17 часов будет семь баллов, в 18 – снова шесть баллов, и в 19 часов – семь баллов.

По данным Росгидромета, днем в Москве идет слабый непрерывный снег, температура достигла плюс 2 градусов.