РИАМО - 28 фев. В Московской областной станции переливания крови совершенствуют заготовку тромбоцитов для онкобольных, так, здесь появилась новая технология по изготовлению тромбоцитов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Московская областная станция переливания крови начала использование новой технологии по изготовлению тромбоцитов. Из собранной у доноров крови специалисты выделяют тромбоциты, очищают их и направляют для лечения пациентов. Выделяемые из шести донаций цельной крови тромбоциты концентрируются в одну лечебную дозу тромбоцитов для пациента», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, полученный концентрат в основном требуется для лечения пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

«Данная технология подразумевает не только сбор, но и очищение компонентов крови, что особенно важно для пациентов со сниженным иммунитетом, таких как онкологические больные», – рассказал Матвеев.

Министр добавил, что за последнюю неделю помощь с использованием заготовленных доз тромбоцитов получили уже семь пациентов.