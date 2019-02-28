РИАМО – 28 фев. В Москве за прошлый год безбилетным пассажирам общественного транспорта выписали штрафов на сумму более 400 миллионов рублей, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«В 2018 году контролеры оштрафовали более 365 тысяч человек (безбилетников – ред.). Цифра внушительная, но если ее сравнить с количеством перевезенных пассажиров, она ничтожно мала – менее процента. <…> Общая сумма штрафов превышает 400 миллионов рублей. Конечно, большая часть оплачена нарушителями добровольно – это около 300 миллионов рублей. Остальное взыскивают судебные приставы», – сказал Павлов в интервью m24.ru, опубликованном в четверг.

Он пояснил, что средства от оплаты проезда идут на зарплату водителей, отвечающих за безопасность пассажиров, на содержание и закупку новых автобусов, трамваев и электробусов.

«Если большая часть горожан перестанет платить за проезд – то качество услуг упадет. Если человек не понимает этого и намеренно нарушает закон из раза в раз, то он обязательно понесет за это ответственность. Штраф, который в 25 раз превышает стоимость одной поездки, – вполне справедливое наказание», – отметил Павлов.

Он также сообщил, что после отмены турникетов в наземном городском транспорте многие пассажиры перестали прикладывать свои билеты к валидаторам.

«Я думаю, дело в привычке, которая складывалась годами – пройти в салон можно было только через турникет и только приложив к валидатору проездной. Вход теперь во все двери, турникетов нет – мы ожидали, что количество безбилетников вырастет. Но главное, что городской транспорт стал лучше выполнять расписание, а пассажиры экономят в пути от пяти до 15 минут», – отметил Павлов.