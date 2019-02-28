РИАМО - 28 фев. Савеловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина, похитившего свыше 5 миллиардов рублей депозитных средств банка, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«С 2007 по 2011 год Афонин оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАБ» с целью хищения депозитных денежных средств, размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в указанном банке. Его брат Борис, используя фиктивные организации, завладел мошенническим путем указанными деньгами путем получения кредитов. Своими действиями Афонины причинили ущерб бюджету РФ на сумму свыше 5 миллиардов рублей», – сказала Иванова.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. На имущество братьев был наложен арест на сумму более 1,5 миллиардов рублей, добавила она.

«Приговором суда Виктору Афонину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – отметила собеседник агентства.

Ранее его брат Борис получил по приговору суда 4,5 года колонии.