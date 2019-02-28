РИАМО - 28 фев. На дорогах столицы гололед и большое количество машин, в связи с чем водителям рекомендовано отказаться от поездок на личных автомобилях, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«По данным синоптиков, сейчас в Москве плюс 1 градус, тем не менее к вечеру эти значения достигнут 0. При такой температуре есть риск возникновения гололеда на дороге, уже сейчас местами скользко и мокро. Кроме того, сегодня весь день будет идти небольшой снег. В таких условиях водители снижают скорость, что сказывается на общем движении в городе», – говорится в сообщении.

Уже сейчас наблюдается увеличение числа автомобилей в преддверии 8 марта – больше людей приезжают на машинах в Москву в торговые центры и другие места притяжения. Также в центральной части города проводятся мероприятия высокого уровня.

Движение в городе уже сложное – по состоянию на 13:30 – семь баллов. В вечерний час пик ситуация обострится.

«ЦОДД рекомендует водителям для поездок по городу пользоваться городским транспортом или сместить поездки на внепиковые часы – после 21 часа. Кроме того, просим быть более внимательными за рулем, заранее тормозить и избегать резких маневров», – уточняется в сообщении.