РИАМО - 28 фев. Компании Подмосковья и Хоккайдо могут сотрудничать при испытаниях беспилотных автомобилей, на Хоккайдо расположены несколько тестовых площадок, где проходят испытания такого транспорта, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе пресс-конференции по итогам роуд-шоу в Хоккайдо.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.

«Также сегодня мы обсуждали интересную для обоих регионов тему испытания автомобилей и производства искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей разного уровня. Об этом мы общались с лабораторией робототехники и динамики инженерного факультета университета Хоккайдо», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что на Хоккайдо расположены несколько тестовых площадок, где проходят испытания беспилотных автомобилей в том числе в снежных условиях.

«Похожие испытания по беспилотным автомобилям начаты на полигоне в Дмитровском округе Подмосковья. Взаимодействие в данном направлении могло бы быть полезным как для бизнеса в России, так и для бизнеса в Хоккайдо», - заключил Хромов.