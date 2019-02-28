РИАМО - 28 фев. Советский и российский писатель-сатирик, киносценарист, телеведущий Михаил Жванецкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени за значительный вклад в развитие российской культуры, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Указ, подписанный президентом, опубликован на сайте правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Жванецкого Михаила Маньевича», – сообщается в указе.

Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Написал более десятка книг, писатель-сатирик, автор миниатюр. В 2012 году он получил звание Народного артиста России.