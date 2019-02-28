РИАМО – 28 фев. Управляющая компания АО «Жилкомсервис-Лобня» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья расчистила чердак от строительного и бытового мусора в многоквартирном доме №3 по улице Аэропортовская в городском округе Лобня, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки по обращению жительницы инспекторы обнаружили на техническом этаже завалы досок, бутылок и кирпичей.

«УК предписали в течение 2 недель устранить выявленные нарушения. В адрес управляющего службой эксплуатации АО «Жилкомсервис-Лобня» составили протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Итогом рассмотрения административного дела для ответственного должностного лица стал штраф в размере 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По словам руководителя областного надзорного ведомства Вадима Сокова, контрольная проверка показала, что АО «Жилкомсервис-Лобня» исполнила предписание Госжилинспекции по очистке чердака жилого дома от строительного и бытового мусора в установленные сроки.

«Тем не менее, если бы управляющая организация не нарушала лицензионные требования, своевременно выполнив уборку по требованию жителей, не дожидаясь жилищных инспекторов, сотрудник управляющей организации мог бы избежать штрафных санкций», – заключил Соков.