РИАМО - 28 фев. В начале новой недели в Подмосковье и Москву придет сильное потепление, в результате которого воздух прогреется до плюс 6 градусов, повышение температуры начнется еще 3 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московском регионе сохраняется переменчивая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры.

«В понедельник, 4 марта, временами осадки, минус 7-2 градуса ночью, и минус 1 – плюс 4 градуса днем. Во вторник, 5 марта, осадки, ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем – плюс 1-6. Положительная аномалия температуры превысит 6 градусов», — говорится в сообщении.

До этого первый день весны принесет жителям Московского региона снегопад и метель, за которыми температура начнет понижаться. В ночь на 1 марта снег, в Москве минус 1 – плюс 1, по области – минус 4 – плюс 1 градус. Атмосферное давление достигнет минимального значения и днем будет расти.

Днем ветер начнет разворачиваться на северный и усиливаться. В первой половине дня еще сохранятся ночные показания термометров, а затем температура начнет понижаться, к вечеру в мегаполисе – до минус 6 градусов, в Подмосковье – до минус 8. Днем прогнозируются местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду и метель. Гололедица, местами сильная.

«В субботу, 2 марта, ночью на фоне роста атмосферного давления местами пройдет небольшой снег, и еще возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Похолодает до минус 12-10 градусов в Москве и минус 15-10 градусов по области. Днем без осадков и обойдется без сильных порывов ветра. Максимальная температура – минус 6-4 градуса и минус 9-4 градуса соответственно», – добавляется в сообщении.

В ночь на 3 марта также будет без осадков. Минимальная температура в столице – минус 12-10, в Подмосковье – минус 15-10 градусов. Днем атмосферное давление начнет падать. Пойдет небольшой снег, усилится ветер, его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Потеплеет до минус 3-1 градуса в Москве и минус 6-1 по области.