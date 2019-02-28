РИАМО - 28 фев. В городском округе Луховицы внештатными инспекторами Госадмтехнадзора Московской области стали еще семь добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Удостоверения внештатников им были вручены после очередного занятия для добровольных помощников сотрудников ведомства по вопросам действующего областного законодательства в сфере благоустройства. На данный момент в территориальном отделе задействованы 13 внештатников», – говорится в сообщении.

Внештатники составляют акты при обнаружении признаков административного правонарушения и передают их инспекторам Госадмтехнадзора. Например, зимой вместе с сотрудниками отдела они следят за своевременностью уборки территорий от снега, очисткой кровли от наледи с социально значимых объектов, состоянием детских игровых площадок.

Так, за 2018 год внештатные инспекторы территориального отдела добились устранения 30 нарушений чистоты и порядка на территории Луховиц. В 2019 году с их помощью в надлежащее состояние приведено четыре объектов. Всего при Госадмтехнадзоре Московской области работают около 1 тысячи внештатных инспекторов. С ними регулярно проводят занятия для повышения их грамотности.