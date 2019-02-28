РИАМО - 28 фев. В подмосковной Ивантеевке открыли новую школу, рассчитанную на 825 учеников, в четверг ее проверил на готовность губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Также губернатор в новой школе провел совещание с директорами школ Ивантеевки, на котором присутствовали члены родительского комитета.

«Мы стараемся большое внимание уделять подготовке и учителей, и директоров школ - различные семинары, конференции, обмен мнением, опытом. Для нас это имеет принципиальное значение. Хочется, чтобы Московская область была на высоте в части образования. Мы и сейчас неплохо смотримся, но всегда есть, к чему стремиться. <…> Мы должны соответствовать. Наши дети должны поступать в лучшие вузы, мы ставим задачу - (стать лидерами - ред.) не только страны, но и мира», - сказал Воробьев на совещании.

Директор школы Наталья Решетова рассказала об образовательной организации.

«У нас сегодня открытие нашей школы. Сегодня ребята впервые переступили порог школы. Школа построена по программе губернатора Московской области, рассчитана на 825 мест, в ней 54 учебных кабинета. На сегодняшний день у нас 476 учащихся. В основном это учащиеся нашего города, которые перевелись к нам с 1 марта, таким образом мы разгрузили вторую школу и третью гимназию и помогли бороться со второй сменой», - отметила Решетова.

По словам директора, с марта в школе запланирована программа для начальной школы «Азбука здоровья», с помощью которой ребенок может получить начальные медицинские знания, которые пригодятся в жизни. Также с 1 сентября запустят класс восточных единоборств.

«Сейчас достигнута договоренность с институтом имени Пирогова, достигнута договоренность с волонтерами-медиками РУДН, с которыми будем активно сотрудничать, и идет сейчас речь о социальном волонтерстве при больницах для наших старшеклассников, которые будут помогать ухаживать за ребятами-сверстниками», - подчеркнула Решетова.

Школа №4 находится в Ивантеевке на улице Богданова. Четырехэтажное здание школы строили с октября 2017 года по декабрь 2018 года.

Она полностью доступна для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья (лифты, отдельные санузлы, разметка на ступенях лестниц для слабовидящих и другое). Всего в школе 54 учебных кабинета, в том числе кабинеты, оснащенные интерактивным оборудованием, компьютерной техникой, индивидуальными лабораториями и комплексами для проведения опытов и исследовательской деятельности, наглядными моделями, микроскопами со встроенными видеокамерами.

Есть также спальни для дневного отдыха групп продленного дня; актовый зал на 300 посадочных мест; два спортивных зала.

Предполагаемый профиль обучения старшей школы – естественно-научный (углубленный уровень изучения химии, биологии, физики, информатики, предпрофильное и профильное изучение химии и биологии). Школа сотрудничает с медицинскими профессиональными учебными заведениями, осуществляет социальное партнерство по направлению «медицина». Заключен договор с Московским государственным областным университетом, оформляется - с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Первым МГМУ имени И.М. Сеченова.

Открытие новой школы позволило снизить долю учащихся во вторую смену с 23% до 21%, уменьшена наполняемость классов с 30 до 27 человек.

В Московской области во вторую смену обучаются в 223 школах (49,8 тысячи детей), за 5 лет доля учащихся во вторую смену сократилась с 11,5% до 6% (сейчас – 5,81%). Ликвидация второй смены планируется к 2024 году.

В топ-5 «красной зоны» по второй смене находятся Ивантеевка (21%), Волоколамский район (17,4%), Котельники (15,3%), Подольск (13,8%), Шатура (13,4%).

В 2019-2023 годах в регионе планируют построить порядка 200 школ.